Trasporto ferroviario, Fermerci: 55mila treni in meno nei terminal rispetto al picco del 2021

Extra-costi di accesso alla rete fino a 110 milioni l'anno.

(Teleborsa) - Nel 2025 i 205 impianti ferroviari di ultimo miglio analizzati hanno movimentato 329.388 treni, il 4,5% in meno rispetto ai 345.024 del 2024 e oltre 55mila in meno (-14,4%) rispetto al massimo del 2021 (384.863). Lo rileva la Carta dell'Ultimo Miglio Ferroviario 2026, presentata da Associazione Fermerci alla Green Logistics Expo di Padova. Il calo riguarda tutti gli impianti: terminal merci a 110.478 treni (-6,3%), fasci di binari privati a 55.808 (-6,7%), interporti a 76.429 (-1,8%), porti raccordati a 44.944 (-2,8%). Il Nord concentra circa l'85% dei treni, guidato da Lombardia (65.153), Friuli-Venezia Giulia (50.432) e Veneto (40.441).



Gli extra-costi



Rispetto alla strada, la ferrovia sostiene extra-costi di accesso alla rete stimati tra 100 e 110 milioni di euro l'anno: in media 518 euro per treno, con punte di circa 700 euro nei porti. Per contenerli, la legge di Bilancio 2025 ha previsto un contributo alla manovra ferroviaria portuale, prorogato al 2030 ma in attesa del decreto attuativo: i 6 milioni annui coprirebbero solo il 25% degli extra-costi portuali.



L'associazione ha sottolineato che il trasporto ferroviario merci consente di risparmiare circa 670 milioni di litri di carburante fossile l'anno, pari a 7,3 milioni di viaggi di mezzi pesanti, ed evita 1,6 milioni di tonnellate di CO2, circa il 4% dell'obiettivo nazionale al 2030 per i trasporti (elaborazioni Rse).



"In quattro anni abbiamo perso quasi 55mila treni negli impianti di ultimo miglio, un arretramento che rischia di compromettere la competitività dell'intero sistema logistico nazionale", ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Rizzi. "Servono misure strutturali di sostegno ai servizi, a partire dalla piena attuazione degli incentivi alla manovra ferroviaria portuale".

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