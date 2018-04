Amundi RE Italia vende immobile a Macerata

(Teleborsa) - E' stato firmato, per conto del fondo comune di investimento immobiliare chiuso, il contratto per la vendita dell’unità commerciale di proprietà all’interno del centro “Val di Chienti” di Macerata, a una società privata, per un corrispettivo di euro 1.400.000.La proprietà immobiliare era stata acquistata il 23 dicembre 2002 al prezzo pari ad euro 1.250.000, oltre alle spese di acquisizione.Il corrispettivo della transazione di vendita ha così originato una plusvalenza complessiva di euro 150.000, pari al 12% del costod’acquisto.La vendita è stata concordata al valore indicato nell’ultimo rapporto di valutazione semestrale prodotto dagli Esperti Indipendenti al 31 dicembre 2017. La liquidità riveniente verrà prevalentemente destinata al rimborso del debito, così come previsto dal contratto di finanziamento in essere.L’operazione descritta rappresenta la sesta cessione per conto del fondo Amundi RE Italia, a seguito della quale il portafoglio immobiliare, posseduto sia direttamente che indirettamente, sarà costituito da 11 immobili.