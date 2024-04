SdR, Tagliabue (Amundi SGR): Capital Markets Union aiuterà ad affrontare meglio gli shock

(Teleborsa) - "In Europa ci sono miliardi di investimenti pubblici e privati che possono e devono essere andare a supporto della crescita economica. Si tratta di una sfida in cui noi asset manager siamo coinvolti con il compito di". Lo ha affermato, Presidente di Amundi SGR, durante la plenaria di apertura del Salone del Risparmio 2024 "Alla ricerca di nuovi equilibri. Investire negli scenari globali" tenutasi questa mattina all'Allianz MiCo di Milano."In questa traiettoria si pone l', che ci permetterà di meglio affrontare gli shock di breve periodo senza abdicare alla missione di supportare i bisogni a medio-lungo termine degli investitori istituzionali e retail", ha aggiunto.Si è aperta oggi all'Allianz MiCo di Milano ladel Salone del Risparmio, l'evento simbolo dell'industria italiana del risparmio gestito, primo in Europa nel settore per numero di partecipanti e marchi coinvolti. All'edizione 2024 sono, con gli organizzatori che parlano di un successo già anticipato dai numeri della prima mattinata di lavori: 5.200 i partecipanti al Salone, 1.200 le persone collegate in streaming che hanno assistito alla conferenza plenaria.