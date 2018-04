Scuola, amministrativi abbandonati: da anni senza prospettive di carriera e stipendi adeguati

(Teleborsa) - Sono dipendenti invisibili, che lavorano nell'oscurità e si prendono responsabilità enormi in cambio di una: hanno cominciato a coprire posti vacanti dinanzi alla possibilità di fare “carriera”. In prevalenza, hanno continuato l’opera, mettendosi a disposizione a settembre eNel corso degli anni, il numero dei “facenti funzione” è lievitato, perché nel frattempo solo una minima parte dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) andati in pensione è stata coperta con nuovi Direttori. Così, ci siamo ritrovati, all'inizio di quest’anno scolastico, con la bellezza di. A settembre, con i pensionamenti in arrivo, volontari e d’ufficio, si sfioreranno i 2mila posti vacanti. E,"Sono stati convinti a ricoprire un incarico complesso, senza avere avuto alcuna formazione e senza nemmeno un adeguato supporto da parte degli uffici scolastici periferici.- afferma-. Prima di tutto, attraverso la loro stabilizzazione che deve avveniree riattivando quella mobilità verticale che per legge va svolta ogni biennio. In questo modo,da parte di coloro che in questi anni si sono messi a disposizione, mettendoci la faccia, l’impegno e lavorando ben oltre l’orario previsto. Per fare ciò, sia ben chiaro,, dall’operato sul campo - aggiunge il sindacalista - . Come Anief, lo abbiamo chiesto da tempo, anche con gli emendamenti all’ultima legge di Stabilità., dopo vent’anni di vuoto, che a detta del MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca) verrà emanato nelle prossime settimane. Solo che il MIUR intende fissare il limite degli ultimi otto anni per la rilevazione del servizio utile all'ammissione, ma la deroga al conseguimento della laurea ha un senso solo se si elimina il paletto degli otto anni, altrimenti è discriminante".