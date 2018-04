Siria, Gentiloni: "Italia non è neutrale, coerente alleato USA"

(Teleborsa) - "L'Italia non è un Paese neutrale, che sceglie di volta in volta con chi schierarsi tra l'alleanza atlantica e la Russia: è un coerente alleato degli Stati Uniti e non di questa o quella amministrazione americana. E' una scelta di campo, è la nostra scelta di campo".A dirlo è ilnell'informativa in Aula alla Camera sui recenti sviluppi della situazione in Siria, che definisce inaccettabile l'uso di armi chimiche. "Credo che non possiamo accettare che si torni a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale che si torni a legittimare l'uso della armi chimiche, non possiamo accettarlo".La risposta del 14 aprile da parte di USA, Francia e Gran Bretagna - aggiunge il premier - è stata "e circoscritta. Non ci sono indicazioni di vittime civili né indicazioni di danni collaterali" il che dimostra che "la risposta è stata"."Sfidiamo la Russia a contribuire con Stati Uniti, Iran, Europa allaa questa situazione." - continua Gentiloni -. "La Russia deve essere sfidata sul terreno del contributo a questo negoziato perché non ha nessun interesse a fare il gioco di Bashar al Assad. Noi abbiamo chiarito agli alleati la nostra contrarietà a una escalation e l'impossibilità di giungere alla fine del conflitto solo con l'uso della forza e l'idea di cacciare manu militari il dittatore Assad".Il presidente del Consiglio riferirà sulla Siria anche all'Aula del Senato, alle ore 18.00.