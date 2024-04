PNRR, Gentiloni: seconda fase sarà più impegnativa

(Teleborsa) - Il Commissario europeo agli Affari economici,, ha avvertito che la seconda metà del periodo entro cui attuare i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza () "sarà più impegnativa". "Ma non possiamo lasciarci andare alla fatica, dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per fare di questa opportunità unica un successo perché il 2026 è dietro l'angolo", ha aggiunto nell'intervento di apertura dellaorganizzata dall'Ue. Gentiloni ha poi ribadito la sua volontà di utilizzare il modello di Next Generation Eu – "che si è dimostrato un successo" – anche dopo la conclusione di questo programma."Gli Stati devono mantenere lo slancio sull'attuazione e accelerarla quando necessario", ha sottolineato, "stimiamo che saranno necessariper gli obiettivi 2030, i PNRR aiuteranno a colmare questi divari fino a quando non si esauriranno, ma ovviamente le nostre necessità non si esauriscono lì". "Nuove priorità sono emerse – ha proseguito – come lae la. Come finanzieremo questi investimenti? Per parte mia penso che il sistema del PNRR può servire come esempio per il futuro"."Non ho dubbi - ha sostenuto Gentiloni - che l'Ue trarrebbe molto beneficio da une sarebbe una grande questione da discutere per la prossima. E sono anche convinto che i nostri scopi ultimi devono essere quelli di creare una, sarebbe cruciale su aree come energia, innovazione, difesa"."Il tempo per discutere queste cose è adesso o quantomeno - ha precisato - nei prossimi mesi, non proprio durante la".