Snaitech sotto la lente di Moody's

Snaitech

(Teleborsa) - Moody’s ha posto sotto osservazione l’attuale rating di credito die delle obbligazioni di 570 milioni di euro in scadenza nel 2021 per un possibile rialzo di almeno due notch.Alla base delle motivazioni sottostanti il possibile aumento del rating, l'agenzia annovera diversi elementi tra cui l’accresciuta dimensione ed l’integrazione del business e la riduzione prospettica della leva finanziaria.Vale la pena di ricordare che Playtech ha deciso di acquistare la maggioranza di Snaitech per poi procedere all' OPA e al delisting dell'azienda.