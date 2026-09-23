Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,66%

Il DAX chiude a 25.410,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,66%
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,66% e archivia la seduta a 25.410,63 punti.
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