Wall Street attesa al rialzo

Morgan Stanley

International Business Machines

(Teleborsa) - Anticipazioni positive dai futures sugli indici azionari statunitensi. Dopo la chiusura positiva diregistrata ieri 17 aprile, si preannuncia un'opening bell intonata. A farla da padrone alla borsa di New York è l'ottimismo per una serie di buone trimestrali.Tra i derivati statunitensi, quello sul Nasdaq sale dello 0,26% mentre il futures sullo S&P 500 avanza dello 0,32%.Tra i titoli maggiormente in evidenza,che ha annunciato una trimestrale oltre le attese , mentre(IBM) ha archiviato un trimestre con un risultato in calo ma oltre le attese Dal fronte macro, scarna l'agenda. Dopo le richieste di mutui settimanali, alle 16,30 sarà la volta delle scorte di petrolio settimanali.