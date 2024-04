Wall Street chiude dimessa

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 38.461 punti; sulla stessa linea, incolore l', che archivia la seduta a 5.072 punti, sui livelli della vigilia.Poco sopra la parità il(+0,32%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,04%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,93%),(+0,59%) e(+0,50%). Il settore, con il suo -0,79%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,50%),(+1,32%),(+1,27%) e(+1,05%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,64%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,05%.Tra i(+12,06%),(+8,66%),(+6,24%) e(+5,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,05%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,92%.scende del 3,33%.Calo deciso per, che segna un -3,02%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 212K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,5%; preced. 3,4%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,6%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 77,8 punti; preced. 79,4 punti).