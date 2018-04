Governo, Casellati incassa la prima fumata nera. Via al secondo giro, ma Fico è già pronto

(Teleborsa) - Il, ha registrato lo stallo politico italiano, all'indomani del primo giro di consultazioni . Casellati ha ricevuto dal, il mandato esplorativo per verificare l'esistenza o meno della possibilità di un'intesa tra Movimento 5 Stelle e centrodestra (Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia), in vista del conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio e della formazione di un nuovo Governo rappresentativo di una maggioranza.. Ma al momento, le distanze tra i partiti restano e se l'esplorazione avrà esito negativo, ipotesi al momento che appare probabile, il presidente della Repubblica, affiderà il secondo mandato esplorativo al"Assumo questo incarico con lo stesso spirito di servizio con cui ho assunto quello di Presidente del Senato. Sarete informati del calendario degli incontri che avverranno in tempi brevi", ha dichiarato Casellati dopo aver ricevuto il mandato esplorativo.L'inquilina di Palazzo Madama,a Mattarella l'esito dei colloqui, ma l'impresa sarà ardua, perché dalle forze politiche in campo- Il leader del, Luigi Di Maio, non sembra voler retrocedere dalle sue posizioni e ribadisce i suoi veti su un accordo con Berlusconi:il M5s è pronto a sottoscrivere un contratto di governo solo con la Lega non con tutto il centrodestra".- Ancor più palese il segnale del leader della, Matteo Salvini, che sceglie di non incontrare la senatrice forzista e partecipare, invece, ad un'iniziativa politica a Catania, inviando in rappresentanza i capigruppo.Dopo la fumata nera di ieri,(19 Aprile), ma già sembra aprirsi la strada per un secondo mandato esplorativo, questa volta alla terza carica dello Stato (il presidente della Camera, Roberto Fico), se la missione di Casellati, si chiuderà con un fallimento.