BCE, Draghi: stimoli monetari ancora necessari

(Teleborsa) - In salute l'economia dell'Eurozona, che "sta crescendo in modo robusto" e in maniera "diffusa tra i Paesi e i settori", ha scritto il governatore della Banca Centrale Europea,, nel discorso depositato presso l'International Monetary and Financial Committee, organismo del Fondo Monetario Internazionale. Per Draghi, "i rischi sulla crescita restano sostanzialmente equilibrati" e quelli al ribasso "continuano a essere legati soprattutto a fattori globali, incluso un aumento del protezionismo", che "potrebbe già aver avuto un impatto negativo sugli indicatori della fiducia globale". "Preservare un commercio libero e aperto, che èlegato alla cooperazione multilaterale, è cruciale per alimentare un ambiente economico globale favorevole", ha spiegato il banchiere.Sulleil governatore della BCE ha dichiarato che "le condizioni e la resilienza del settore bancario dell'Eurozona continuano a migliorare" e che gli sforzi continui riguardanti i non-performing loans ( Npl ) hanno portato a un "generale calo del ratio Npl per le banche sotto la supervisione Bce dal 6,5% al 5,2% nel terzo trimestre del 2017", anche se "in alcuni Paesi gli Npl restano alti".