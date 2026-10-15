Draghi: asticella molto alta per un intervento della BCE sulla Francia

Improbabile un aiuto a breve

(Teleborsa) - È improbabile che la Banca centrale europea intervenga a breve sui mercati per sostenere la Francia. Lo ha detto Mario Draghi, ex presidente della BCE ed ex presidente del Consiglio italiano, in un'intervista a Bloomberg.



"L'asticella è posta molto in alto - ha dichiarato - In passato eravamo in una situazione più vicina alla deflazione, o comunque con tassi di inflazione appena superiori allo zero; oggi, invece, l'inflazione è elevata e, per giunta, in crescita. Credo che la priorità assoluta per la Banca centrale europea, in linea con il suo mandato, sia proprio il controllo della stabilità dei prezzi".



"Non esiste alcuna norma che vieti l'utilizzo di tali strumenti nei confronti di un Paese soggetto a una procedura per disavanzo eccessivo - ha precisato Draghi - tuttavia, è indubbio che, in un caso del genere, la soglia per un eventuale intervento si alzi ulteriormente".



"Il solo fatto che la BCE possa o meno intervenire è diventato oggetto di dibattito politico in Francia; una circostanza che, se non altro, rende un eventuale intervento ancora più complesso - ha aggiunto Draghi - Presumo che la BCE non voglia essere coinvolta nelle dispute politiche interne di alcun Paese".



Più in generale, Draghi ha sottolineato che l'attuale contesto è ben lontano dal riproporre la crisi del debito che ha colpito l'Eurozona nel 2011-2012, quando pronunciò la sua famosa promessa che la banca centrale avrebbe fatto "whatever it takes" per preservare la moneta unica. All'epoca, la situazione era aggravata dal timore che la Grecia avesse falsificato i propri dati di finanza pubblica: "Si sospettava che fosse uno stratagemma per soddisfare i requisiti necessari all'ingresso nell'euro". "Questo, unito a una gestione delle finanze pubbliche improntata alla scarsa disciplina, ha scatenato la speculazione sui mercati. L'architettura dell'euro, di fatto, non era attrezzata per far fronte a una simile eventualità - ha spiegato - Non avevamo precedenti esperienze, né strumenti adeguati, né accordi tra i vari Paesi su come intervenire".

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