Ue, firmato l'Accordo di associazione con Andorra e San Marino

Šefcovic: "La risposta non è l'isolamento, ma la partnership".

(Teleborsa) - La Commissione europea ha firmato l'Accordo di associazione con Andorra e San Marino, che avvicina i due Paesi all'Ue con un quadro di integrazione economica e istituzionale più profonda. L'intesa garantisce l'accesso al mercato interno con regole comuni e condizioni di concorrenza leali, offrendo a cittadini, imprese e amministrazioni maggiore certezza giuridica e prevedibilità, e agevola scambi e investimenti. Definisce inoltre un quadro di dialogo e cooperazione su ricerca e innovazione, istruzione, politica sociale, ambiente, tutela dei consumatori, cultura e cooperazione regionale.



Nei servizi finanziari l'integrazione sarà graduale e subordinata a condizioni specifiche, tra cui la valutazione della solidità dei quadri normativi e di vigilanza dei due partner. L'Ue ha anche firmato gli accordi monetari aggiornati con Andorra e San Marino, per eliminare le sovrapposizioni con il nuovo accordo e dare maggiore certezza giuridica.



Le dichiarazioni



"In un momento di incertezza geopolitica e di crescente frammentazione, la nostra risposta non è l'isolamento, ma la partnership", ha dichiarato il commissario Maroš Šefcovic. "Avvicinando le nostre economie e società, questo accordo rafforzerà la nostra resilienza collettiva, con più stabilità, prevedibilità e opportunità." Per Valdis Dombrovskis, le modifiche agli accordi monetari "garantiranno chiarezza giuridica, coerenza e coerenza", e riflettono "una partnership matura fondata su una sana governance".



Prossimi passi



Dopo la firma, il Consiglio chiederà il consenso del Parlamento europeo prima di concludere l'accordo, che sarà pronto per l'applicazione provvisoria appena le procedure di ratifica di Andorra e San Marino lo consentiranno. I negoziati, avviati nel 2015 anche con Monaco (sospesi nel settembre 2023), si sono conclusi con Andorra e San Marino nel dicembre 2023. Il Consiglio ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria a luglio 2026. Gli accordi monetari sono stati firmati nel 2011 con Andorra e nel 2012 con San Marino: a dicembre 2025 il Consiglio ha dato mandato di modificarli, e la Commissione ha approvato le modifiche per la firma a settembre 2026.



(Foto: Photo by Guillaume Périgois on Unsplash)

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