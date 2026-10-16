Lagarde al WEF già a novembre e via al risiko dei vertici alla Bce

L'indiscrezione di Reuters.

(Teleborsa) - Il World Economic Forum potrebbe nominare Christine Lagarde come prossima presidente già il mese prossimo. È quanto sostiene Reuters, anche se nessuna decisione è stata ancora presa. La presidente della Bce lascerebbe quindi in anticipo l'incarico, in scadenza a ottobre 2027, innescando un riassetto più ampio ai vertici dell'Eurotower. Il consiglio dei fiduciari del Wef, di cui fa parte la stessa Lagarde – che avrebbe un ampio sostegno interno –, è convocato per il 2 novembre.



Successione e accordi a pacchetto



Un'uscita anticipata permetterebbe ai leader Ue di scegliere il nuovo presidente della Bce prima delle presidenziali francesi di primavera, che secondo i sondaggi potrebbe vincere l'estrema destra. Ma la posizione di Lagarde non sarebbe l'unica che da coprire a Francoforte: c'è un secondo posto vacante nel comitato esecutivo di sei membri dopo le dimissioni di Isabel Schnabel il mese scorso, mentre il capo economista Philip Lane lascerà a maggio. Le fonti di Reuters suggeriscono che le tre nomine potrebbero essere decise in un accordo di pacchetto tra gli Stati membri.



I favoriti



Tra i favoriti alla presidenza ci sono gli ex governatori di Olanda e Spagna, Klaas Knot e Pablo Hernandez de Cos, mentre la Francia punterebbe al ruolo di capo economista. La Germania intende proporre un candidato per sostituire Schnabel, responsabile delle operazioni di mercato. Lagarde, che partecipa alle assemblee di Fmi e Banca mondiale a Bangkok, ha detto che resterà alla Bce fino al prossimo anno, senza impegnarsi a restare fino alla scadenza formale di ottobre. Il Wef è oggi co-presieduto da Larry Fink (BlackRock) e Andre Hoffmann (Roche), che hanno assunto il ruolo dopo il passo indietro del fondatore Klaus Schwab l'anno scorso.

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