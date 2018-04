Governo, doccia fredda sull'intesa. Casellati torna da Mattarella

(Teleborsa) - Il, torna stamane al Colle per gettare la spugna, dopo che l'ulteriore giro di consultazioni ha registrato un nuovo flop L'inquilina di Palazzo Madama riferirà al, i risultati raggiunti per la formazione del nuovo Governo., come peraltro ci si aspettava, ma forse un piccolo spiraglio di apertura c'è. Mentre si apre la strada per un, questa volta alla terza carica dello Stato,Il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigiha ribadito la sua chiusura a qualsiasi accordo che includa Berlusconi, ma ha. Secca la replica del capo della Lega, Matteoche ha ribadito: ". Non è che uno sceglie di andare solo con la Lega. Di Maio chiude? Non interpreto i suoi pensieri, continuo a sperare che si riconosca il voto degli italiani che hanno scelto l'intero centrodestra". E, avverte: "Se non si muove nulla il governo lo metto in piedi io. E se non ce la facciamo si va alle urne".Gli ultimi a varcare la soglia di Palazzo Giustiniani sono stati i rappresentanti del. "C'è la nostra disponibilità a un contratto di governo con Salvini. A cui ho detto che saremmo anche disposti ad accettare l'idea del sostegno di Forza Italia a quel governo" ma "il contratto di governo deve essere firmato da me e Salvini. Ce la stiamo mettendo tutta e resta aperto l'invito a firmare questo contratto a due forze politiche. Non è pensabile che si possa contrattare ministri e segretari con tre forze politiche più la nostra. Ce la metteremo ancora tutta perché nulla è ancora perduto. ma non oltre certi limiti" - ha specificato Di Maio.: "l'accordo con i cinquestelle è di parlare di cose da fare. Se cadono i veti si parte, si parla di programmi. Ieri siamo usciti con gli schiaffoni, oggi invece siamo usciti con i sorrisi: metà dell'opera l'abbiamo fatta, l'altra metà la facciamo settimana prossima" - ha dichiarato Salvini. "Si parli di programmi e non di posti. Noi siamo disponibilissimi a farlo, come Di Maio chiede da tempo. Sono fiducioso che chi verrà qui dopo di noi alle consultazioni (riferendosi al M5S, ndr) accetti finalmente di sedersi al tavolo senza veti e parlare di pensioni, lavoro, fisco, scuola, riforma della giustizia" - ha puntualizzato il leader della Lega.