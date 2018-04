Fisco: patrimoniali in Italia costano oltre 45 miliardi di euro all'anno

(Teleborsa) - Le patrimoniali ci sono già e costano ai contribuenti 45,4 miliardi di euro l'anno. Lo afferma l, meglio conosciuta come lachecommenta così i suggerimenti diche ne hanno chiesto la re-introduzione.Le imposte patrimoniali sono quelle che di fatto gravano sulla ricchezza posseduta dalle persone in un determinato momento. La ricchezza è intesa in senso ampio e comprende i beni immobili (case, terreni), i beni mobili (auto, moto, aeromobili, imbarcazioni),gli investimenti finanziari, etc.Sebbene dal 2016 non paghiamo più lasull'abitazione principale, dallafanno sapere che in quell'anno (ultimo disponibile con dati aggiornati)di imposte patrimoniali., mentre in termini assoluti il gettito è aumentato di 5 volte.In Italia ci sono almeno "una quindicina" di imposte patrimoniali, afferma il coordinatore dell’Ufficio studi della"Le due imposte che gravano sulle abitazioni e sugli immobili ad uso produttivo e commerciale, ovvero lae l'garantiscono quasi la metà del gettito complessivo. Nel 2017, ad esempio, per onorare questi due tributi le famiglie, le imprese e i lavoratori autonomi. Un po' meno onerose, ma altrettanto invise dai contribuenti,, che includono anche il, quello del 2 per mille sugli strumenti finanziari e il bollo auto", spiegaanche se rivela che fortunatamente il prelievo complessivo riconducibile alle tassepatrimoniali è in calo.Fortunatamente il prelievo complessivo riconducibile alle tasse patrimoniali è in calo. "A partire dal 2016 - dichiara il segretario della CGIA- si è registrata una riduzione del gettito a seguito di una serie di misure introdotte dalcome l'esenzione del pagamento della TASI sulla prima casa, l'abolizione dell'IMU agricola e dell'IMU sugli "imbullonati". Una serie di misure che a livello nazionale ha permesso ai proprietari di immobili residenziali e produttivi