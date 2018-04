Scuola, sciopero della fame del 2-3 maggio. La protesta si allarga

(Teleborsa) - Trova consensi sempre maggiori la richiesta deldi dare sostegno allo sciopero della fame, previsto a partire da dopodomani con presidio permanente davanti al Miur, e di aderire al doppio sciopero del 2 e 3 maggio contro la posizione espressa dall’Avvocatura di Stato, in linea con la sentenza n. 11 dell’Adunanza Plenaria del 20 dicembre scorso che tira via dalle GaE decine di migliaia di maestre e maestri con diploma magistrale, tra cui circa 5.600 già immessi in ruolo, e che riserva lo stesso destino a tutto il popolo degli abilitati che aspirano all’assunzione a tempo indeterminato.Dopo il sostegno dell'Anief, alle ragioni della protesta estrema lanciata dal Coordinamento nazionale dei diplomati magistrale abilitati, ora scendono in campo anche gli insegnanti abilitati con il Tfa, Pas delusi dalla fase transitoria: con un comunicato impeccabile, chiedono a gran voce la riapertura delle GaE a tutto il personale abilitato, al fine di trovare una soluzione “alla paradossale situazione dei docenti precari nelle scuole secondarie”.I raggruppamenti, che contengono al loro interno migliaia di docenti, ricordano di avere “tutto il diritto di entrare in un canale che consenta il loro immediato inserimento in ruolo”. E “per tale motivo insieme ai colleghi della scuola primaria chiediamo a gran voce di essere inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e condanniamo il ridicolo concorso a cattedra ideato con i decreti delegati della Buona Scuola".Secondo il sindacato Anief, l. “Questa posizione – commenta– dimostra che le proteste dei prossimi giorni appartengono a tutta la categoria dei docenti abilitati che l’adunanza plenaria ha messo fuori gioco.: in queste settimane, quasi tutti impegnati da lungo tempo nelle nostre scuole ed ora messi alla porta senza motivo né alcuna colpa.che manifesteranno ancora una volta davanti al Miur il 3 maggio, giorno conclusivo del terzo sciopero organizzato da Anief in cinque mesi".