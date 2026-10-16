Riscatto agevolato della laurea: 900 euro per anno, l’insegnamento è un lavoro usurante

intende presentare un, come avviene per gli ufficiali militari, anche per i dipendenti del. Il costo del riscatto sarebbe di circa 900 euro per ogni anno". Lo ha dichiaratoAttualmente, i costi, secondo una stima dell'INPS, superano i 30.000 euro, ma, a seconda dei casi, ci sono testimonianze di importi superiori a 60.000 euro per il riscatto.Considerando l'aumento dell'aspettativa di vita,In questo caso, si riuscirebbe a consentire loro di uscire dal lavoro a 60 anni.Una strada percorribile, secondo l'ANIEF,A sostegno delle proprie richieste, l', secondo il quale i lavoratori della scuola presentano caratteristiche differenti da quelle degli impiegati negli uffici, del settore sanitario e dei servizi", conclude Nonnis.