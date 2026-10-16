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Riscatto agevolato della laurea: 900 euro per anno, l’insegnamento è un lavoro usurante

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"ANIEF intende presentare un emendamento al decreto scuola per introdurre il riscatto agevolato della laurea, come avviene per gli ufficiali militari, anche per i dipendenti del comparto istruzione, università e ricerca. Il costo del riscatto sarebbe di circa 900 euro per ogni anno". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, vice presidente Anief.

"Il provvedimento è atteso in Aula a partire dal 3 novembre. Attualmente, i costi, secondo una stima dell'INPS, superano i 30.000 euro, ma, a seconda dei casi, ci sono testimonianze di importi superiori a 60.000 euro per il riscatto.

Considerando l'aumento dell'aspettativa di vita, i lavoratori della scuola vanno in pensione oltre i 65 anni. In questo caso, si riuscirebbe a consentire loro di uscire dal lavoro a 60 anni.

Una strada percorribile, secondo l'ANIEF, è dividere i bilanci del welfare da quelli del bilancio previdenziale e affrontare il tema dello stesso lavoro, della carriera e del burnout già a livello contrattuale.

A sostegno delle proprie richieste, l'ANIEF richiama uno studio dell'Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro, secondo il quale i lavoratori della scuola presentano caratteristiche differenti da quelle degli impiegati negli uffici, del settore sanitario e dei servizi", conclude Nonnis.
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