Milano 9:46
50.261 +0,45%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
51.851 +0,38%
Londra 9:46
10.754 +0,92%
25.372 +0,37%

Supplenze da Gps: la convalida del punteggio una volta preso servizio avviene da parte della scuola

Torna alla pagina dei Video
È trascorso ormai un mese dalla prima attribuzione delle supplenze attraverso le graduatorie ad esaurimento per chi è inserito o attraverso le GPS. In questo mese molti candidati hanno ottenuto supplenza nei vari bollettini che si sono susseguiti in tutte le province d'Italia per l'attribuzione delle supplenze al 30 giugno o al 31 agosto. Lo spiega Chiara Cozzetto, Segretario generale Anief sottolineando che
quanti dovessero necessitare di una correzione del punteggio per un errore di attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione per un titolo o un servizio correttamente inserito nella domanda di aggiornamento da parte del candidato, potranno rivolgersi alla scuola di attuale titolarità. In base all'ordinanza ministeriale 27 del 2026 come sempre, una volta preso servizio è la scuola di titolarità che procede a effettuare il controllo del punteggio e l'eventuale rideterminazione del punteggio, se necessaria.

Le scuole emaneranno il decreto di convalida del punteggio o di rettifica del punteggio in caso di errori lo trasmetteranno all'ambito territoriale che effettuerà la formalizzazione della correzione delle GPS.

Cozzetto ricorda che sul sito è possibile trovare la sede Anief della provincia di vostra competenza che può fornire informazioni e consulenze anche su questo argomento.
Condividi
"
Altri Video
```