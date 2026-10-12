Supplenze da Gps: la convalida del punteggio una volta preso servizio avviene da parte della scuola

È trascorso ormai un mese dalla prima attribuzione delle supplenze attraverso le graduatorie ad esaurimento per chi è inserito o attraverso le GPS. In questo mese molti candidati hanno ottenuto supplenza nei vari bollettini che si sono susseguiti in tutte le province d'Italia per l'attribuzione delle supplenze asto. Lo spiegaSegretario generale Anief sottolineando chequanti dovessero necessitare di una correzione del punteggio per un errore ddel punteggio da parte dell'Amministrazione per un titolo o un servizio correttamente inserito nella domanda di aggiornamento da parte del candidato, potranno rivolgersi alla scuola di attuale titolarità. In base all'ordinanza ministeriale 27 del 2026 come sempre, una volta preso servizio è lache procede a effettuare il controllo del punteggio e lia.di convalida del punteggio o di rettifica del punteggio in caso di errori lo trasmetteranno all'ambito territoriale che effettuerà la formalizzazione della correzione delle GPS.ricorda che sul sito è possibile trovare la sede Anief della provincia di vostra competenza che può fornire informazioni e consulenze anche su questo argomento.