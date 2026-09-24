Decreto scuola, doppio canale di reclutamento fra le misure più urgenti

"Ci sono almenoLa prima è ilormai urgente perché tantissimi precari ancora aspettano l'immissione in ruolo da oltre 36 mesi e, dunque, viene purtroppo non considerata la normativa europea che prescrive che, dopo 36 mesi, bisogna essere messi in ruolo". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief."Queste personeche sono riservati, purtroppo, soltanto al personale di ruolo.Quindi è urgente che le GPS vengano utilizzate come un tempo, legandole alle graduatorie ad esaurimento, perché, quindi privi di titolare, che vengono sempre, ogni anno, dati in supplenza.Poi, ancora,, che ormai è indispensabile perché è una formazione necessaria per tutto il personale che, ricordiamo, è", conclude Rosano.