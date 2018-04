Regionali Friuli Venezia Giulia, vince Fedriga candidato centrodestra

(Teleborsa) - Il candidato del centrodestra, Massimiliano Fedriga, ha vinto le elezioni regionali per la presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia , ottenendo il 56,86% dei consensi: 222.905 voti a favore con 1.065 sezioni scrutinate su 1.369. Un risultato che ormai può considerarsi irreversibile."Grazie alla mia gente. Grazie alla mia terra. Ora al lavoro ascoltando e costruendo" - scrive il neo governatore in un post su Facebook. Fedriga era sulla strada della vittoria già all'uscita dei primi risultati che lo vedevano in testa con il 55,8% delle preferenze, dopo aver scrutinato poco meno di 500 schede elettorali, su 1.369. Ora sono state scrutinateAlè arrivato il, l'uscente Sergio Bolzonello con il 28,29% dei voti.che forse paga il fatto di non essere riuscito a formare ancora un governo . Alessandro Fraleoni Morgera (M5S), si colloca al terzo posto, con il 12,6% dei consensi. Infine Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) con il 3,13%.Lo spoglio delle schede elettorali per le regionali è iniziato stamane alle 8.00.Ieri (29 Aprile) oltre un milione di elettori sono stati chiamati alle urne, per scegliere il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere i sindaci e i Consigli di 19 Comuni. Ma in realtà la maggior parte degli elettori si è tenuta alla larga dai seggi. Il dato finale, ha registrato unaSi è trattato di un, alla luce dell' attuale stallo politico . E, dopo le elezioni in Molise del 22 Aprile , che hanno consegnato la vittoria al Centrodestra. Lega, Fratelli di Italia e Forza Italia, speravano di portare a casa un'altra vittoria per dimostrare la forza e l'unità del Centrodestra, e, con Salvini che auspicava in un esito positivo a favore di Fedriga che avrebbe confermato la supremazia del suo partito su Forza Italia. Una posizione che permetterà nuovamente al