Borse asiatiche, inizio maggio col segno meno

(Teleborsa) -per le Borse asiatiche. A dominare in quest'inizio di maggio sono ie l'attesa per le risultanze dellapreviste per oggi (2 maggio), con l'annuncio dei tassi.L'indicedella borsa di Tokyo ha riportato una 22,472 punti, mentre il paniereha perso loSegno meno anche per le borse cinesi conche segna un ribasso dello 0,40%, mentresoffre un calo dello 0,41%.Cede il passo anche, che perde lo 0,49%. Male anche(-0,47%) e(-0,37%).Tra le altre piazze asiatiche crollo per(-1,26%), calo più moderato per(-0,29%). In linea con la parità(-0,01%) e(-0,05%)Sorridono solo(+0,60%) e(+0,61%).Sul scende inaspettatamente la fiducia dei consumatori in Giappone , mentre in Cina il pmi manufatturiero si è mostrato sopra le attese.