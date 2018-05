Digital360, via libera da assemblea a bilancio 2017

Digital360

(Teleborsa) - Via libera dell'assemblea dial bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che è stato approvato all'unanimità. Iammontano a 14,3 milioni di euro, con una crescita organica del 12% rispetto ai 12,8 milioni del 2016. L'è pari a 1,64 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quello del 2016. L’è pari a 0,76 milioni di euro e l’è pari a 0,53 milioni di euro, contro rispettivamente 1,1 milioni e 0,6 del 2016, come conseguenza dei maggiori ammortamenti dovuti agli investimenti in innovazione tecnologica e nuovi servizi. L'è pari a 0,28 milioni di euro e l’utile netto consolidato è pari a 0,052 milioni di euro, contro rispettivamente 0,7 milioni e 0,2 del 2016, per effetto dei maggiori ammortamenti dovuti, oltre che agli investimenti, alle differenze di consolidamento legate all'acquisto delle minoranze delle società controllate.Lao (debitoria) è passata da 5,7 milioni di euro del 2016 a 2,6 milioni di euro del 31 dicembre 2017. Il patrimonio netto è cresciuto da 1,9 milioni di euro a 7,8 milioni.Inoltre, considerate le rilevanti acquisizioni finalizzate nei primi mesi del 2018, il gruppo ha ritenuto utile predisporre alcuni dati "pro-forma" che fotografano i nuovi confini del Gruppo: isarebbero stati pari a 19,2 milioni di euro, l’2017 pari a 2,5 milioni di euro e lpari a 1,1 milioni di euro; ilsarebbe stato pari a 8,6 milioni di euro mentre lapari a 3,99 milioni (quest’ultima in leggero peggioramento rispetto al bilancio consolidato a causa delle uscite di cassa legate alle acquisizioni).Il gruppo evidenzia che tali daticome se fossero state già concluse al 1 gennaio 2017.