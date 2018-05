Governo, tutti con il fiato sospeso in attesa della direzione del PD

(Teleborsa) - Oggi, 3 maggio 2018, si saprà qualcosa sul futuro del nuovo Governo . Si tiene, infatti, la direzione del Partito Democratico per deliberare in merito ad un eventuale intesa di Governo con il Movimento 5 Stelle.Si prevede un incontro piuttosto complicato, visto che il partito sembra essersi spaccato tra governisti, capeggiati dal Segretario reggente, e, che invece non vogliono alleanza alcuna con i pentastellati.In attesa di una disfatta tra M5S e PD , il leader della Legatende una mano a. "Di Maio è arrivato secondo, manonostante gli insulti sono pronto a mettermi al tavolo con lui e parlare di riforme".Sul tema, Salvini ha ribadito la sua fedeltà alla coalizione di centrodestra: "al tavolo anche con Berlusconi? Ci hanno dato 12 milioni di voti. Io rimango fedele non a una persona, ma al voto degli italiani. M5S e Pd hanno problemi interni, ma 60 milioni di italiani non possono dipendere da Di Maio e Renzi".