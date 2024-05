Banche, le nuove regole sulle crypto slittano al 2026

(Teleborsa) - Lesulla gestione da parte delle banche dello loro esposizioni verso glientreranno in vigore a gennaio 2026, un anno dopo quanto previsto in passato. A deciderlo è stato gruppo formato dai governatori delle banche centrali e capo delle vigilanze () che fa capo al. A motivare la decisione la necessità di assicurare che tutti i componenti attuino le nuove norme fino in fondo. La consultazione avviata dallo stesso GHOS proseguirà fino alla fine di quest'anno al termine del quale è prevista una ulteriore revisione.Ilmira a preservare lae promuovere un'. "Lo standard, approvato dal GHOS nel dicembre 2022, fornisce un quadro normativo globale solido e prudente per le esposizioni delle banche attive a livello internazionale ai criptoasset che preserva la stabilità finanziaria promuovendo al tempo stesso l'innovazione responsabile, si legge in una nota della Banca dei Regolamenti Internazionali.Durante la riunione il GHOS ha fatto il punto sullo stato di attuazione delle riforme diin sospeso, che sono state finalizzate nel 2017. Durante l'incontro è emerso che sono stati fatti "buoni progressi nell’attuazione": circa due terzi delle giurisdizioni membri avranno infatti implementato tutti, o la maggior parte, degli standard entro quest’anno, mentre le restanti giurisdizioni prevedono di farlo entro il prossimo anno.I membri del GHOS hanno poi riaffermato all'unanimità la loro aspettativa di attuare tutti gli aspetti del quadro di Basilea III in modo completo, coerente e quanto prima possibile ma la serie diche hanno colpito inegli ultimi anni hanno convinto il gruppo di nuovo dell’importanza di disporre di un quadro normativo globale prudente.