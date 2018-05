Trenitalia, sport e viaggi open air sul magazine La Freccia di maggio

(Teleborsa) - Sale a bordo del Frecciarossa e delle altre Frecce Trenitalia il numero di maggio de La Freccia, il magazine di FS Italiane dedicato questo mese allo sport e ai viaggi open air tra eventi da non perdere, tante interviste e spunti travel.Tutto da sfogliare un, che nell'edizione numero 101 parte eccezionalmente da Gerusalemme e arriva a Roma: 3.500 chilometri e 21 tappe, tra cui Franciacorta stage, il nuovo circuito dell’evento ciclistico nella terra dei grandi vini. Con Frecciarossa treno ufficiale si raggiunge ad alta velocità l’Open d’Italia, il massimo evento nazionale di golf e gli Internazionali BNL, il prestigioso torneo di tennis a livello mondiale. Dopo il recente infortunio, Paolo Lorenzi, ex numero uno italiano del campo rosso, racconta di voler tornare a vincere al Foro Italico. Per i runner, invece, una rassegna delle principali corse podistiche, dalla Moonlight Half Marathon di Jesolo alla Race for the Cure di Roma., mentre Giorgio Chiellini, testimonial delle Scuole Calcio Insuperabili Reset Academy, spiega gli obiettivi del progetto e come sostenerlo. Tra i suggerimenti open air, quelli per cinque tipologie di super mum, un tour floreale attraverso lo Stivale e le migliori piattaforme digitali per muoversi nella natura.: quella ad Alessandro Barbano, direttore del Mattino, fra dirittismo, doveri dimenticati, internet e crisi della scuola, nonché quella a Davide De Zan sul suo ultimo libro Pedala!. Qualche domanda anche a Boosta, tastierista dei Subsonica che, il 30 maggio, partecipa alla partita del Cuore e a Elisa Di Francisca, campionessa italiana di scherma al RiminiWellness. Infine, un incontro nel Castello di Castagneto Carducci con il conte Gaddo della Gherardesca che difende l’unicità del patrimonio culturale italiano e delle dimore storiche, quindi tanti consigli per un weekend rurale alla scoperta di quest’ultime.Nella sezione Le Frecce News l’offerta young, per viaggiare a prezzi scontati fino a 30 anni e il servizio Intercity che collega l’Italia., come allegato alla rivista. In questo numero il fumetto di Scooby Doo, tanti quiz e giochi dedicati allo sport e alle attività open air.