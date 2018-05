Cognizant delude con l'outlook dopo conti trimestre in linea con attese

Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Risultati trimestrali in crescita per, che però ha fornito previsioni giudicate deludenti. Il titolo infatti perde nel circuito pre-market del 3,8%.La compagnia statunitense ha chiuso il 1° trimestre con unaa 3,91 miliardi,degli analisti, mentre l'utile è sceso a 520 milioni (88 cents). Escluse poste straordinarie,, che indicano per il 2° trimestre un EPS adjusted di 1,09 USD contro gli 1,12 dollari indicati dal mercato e per il 2018 un utile unitario di 4,47 dollari contor i 4,55 USD attesi. In termini di fatturato Cognizant prevede per il trimestre un range di 4-4,04 miliardi di dollari (consensus 4,02 miliardi).