Poco mossa la Borsa americana

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 39.938 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.298 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,12%); sulla stessa linea, sulla parità l'Il focus degli investitori resta sempre concentrato sulle banche centrali, con gli addetti ai lavori che scommettono sul calo dell’inflazione e sul taglio dei tassi d’interesse da parte della, dopo l'aumento debole, ad aprile, dei prezzi al consumo.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,04%),(+0,63%) e(+0,45%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,49%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,31%),(+1,06%),(+1,02%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,80%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.Al top tra i, si posizionano(+2,36%),(+2,11%),(+1,82%) e(+1,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,04%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,46%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,45%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,34%.