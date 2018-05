Governo, Salvini a Montecitorio incontra Di Maio

(Teleborsa) - "Sono per chiudere il prima possibile: più tardi mi vedo con. Parlo dopo". Sono queste le poche e laconiche parole dilasciando il suo ufficio al gruppo del Senato. Il leader della Lega è arrivato alla Camera dove in mattinata dovrebbe avere un nuovo incontro con il numero uno dei cinquestelle per arrivare alla formazione del nuovo Governo , dopo essersi visti ieri 10 maggio hanno chiesto al Capo dello Stato ancora tempo . Almeno due-tre giorni per mettere insieme la squadra di Governo.I due hanno avuto un meeting giudicato "molto positivo". Sono state gettate le basi "per scrivere un contratto di Governo tracontenente i punti programmatici da realizzare per il Paese che ha messo in luce una piena sintonia prima di tutto sul metodo con cui si sta procedendo e che prevede ulteriori incontri tecnici da qui a domenica 13 maggio, per scrivere un programma di G overno definitivo", spiegano in una nota congiunta. Tra le priorità riassunte da:"si sta lavorando sulla Legge la Fornero. E poi ancora occupazione, sbarchi, legittima difesa. L'immigrazione e la sicurezza saranno due tematiche fondanti del programma del Governo".Altro nodo da sciogliere, il nome del Presidente del Consiglio: "Si stanno valutando varie ipotesi, ma quella più certa è trovare un nome terzo", ha detto, responsabile dei rapporti istituzionali del leader di M5S a Porta a Porta che ha aggiunto: "Entro la fine della prossima settimana si potrà giurare". L'Esecutivosarà "un governo snello, oltre ai 13 ministri previsti, ce ne saranno pochi altri senza portafoglio". E comunque saranno "meno di 20", conclude