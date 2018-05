Borse asiatiche sotto la parità

(Teleborsa) -, che non seguono la scia rialzista di Wall Street. , pesano l'indice servizi negativo in Giappone e le vendite al dettaglio sotto le stime in Cina, che beneficia però di un dato sulla produzione industriale in crescita più del previsto.della borsa di Tokyo ha riportato un decremento dello 0,21% a 22,467 punti, mentre il paniereha perso lo 0,04%.Segno più invece per le borse cinesi conche sale dello 0,15%, mentreguadagna lo 0,49%., tra cui Hong Kong (-1,01%), Seoul (-0,71%) e Taiwan (-0,71%).Male anche Bangkok (-0,50%), Singapore (-0,46%) e Jakarta (-1,27%). Sorridono solo Kuala Lumpur (+0,29%) e Mumbai (+0,80%).