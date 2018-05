Borse asiatiche sotto la parità

(Teleborsa) -, seguendo la scia ribassista lasciata ieri da Wall Street. soffrono le incertezzecon il paese asiatico che, dopo il disgelo delle settimane precedenti, minaccia di far saltare il vertice previsto a giugno tra i due presidenti Trump e Kim Jong-un., con il PIL del Giappone visto in contrazione per la prima volta dal 2014, mentre notizie più confortanti arrivano dalla produzione industriale del Paese del Sol Levante , vista al rialzo dalla precedente stima.ha riportato un decremento dello 0,44% a 22,717 punti, mentre il paniereha perso lo 0,29%.anche per le borse cinesi con, mentrescende dello 0,15%.In ribasso anche(-0,45%),(-0,31%) e(-0,44%). Crolla ancora(-1,35%).Tra le altre piazze asiatiche bene(+0,34%) e(+0,21%). In linea con la parità(+0,05%).