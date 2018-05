M5S, oltre il 94 per cento degli iscritti ha detto "Si" al Governo con la Lega

(Teleborsa) -. Un accordo, che tuttavia non ha ancora espresso il nome del Premier , faticosamente raggiunto dopo lunghi giorni di trattative,. La definitiva approvazione Carroccio avverrà "a stretto giro di posta" nei gazebo con il voto sul programma aperto a tutti.Ildegli iscritti Cinque Stelle è stato comunicato. 42.274 hanno votato sì e 2.522 no". E sulla questione Premier, Di Maio si è detto "pronto a un passo indietro"."Adesso mancano solo le firme - ha aggiunto Di Maio - e poi sarà il governo del cambiamento,. Anche se ci sarebbe più d'uno all'interno del Carroccio, ovvero quella parte del partito più vicina a Forza Italia, che spera in un "No" dei militanti., letteralmente ringalzzito dalla riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, di fatto confermata dalla decisione della Procura di non presentare ricorso in Cassazione,dei due leader firmatari del Contratto. Salvo sempre possibili sorprese.