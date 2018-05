Leone Film, CdA delibera due aumenti di capitale riservati

Leone Film Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato: di dare esecuzione ad unaper un massimo diad un prezzo compreso tra 4,81 e 5 euro per azione da sottoscriversi attraverso il processo di Accelerated Book Building tra il 23 e il 24 maggio 2018; di dare esecuzione all’con emissione di massime n. 105.705 azioni ad un prezzo compreso tra 4,81 e 5 euro per azione.Il CdA ha deliberato, inoltre, di autorizzare il trasferimento di azioni proprie al Signor Paolo Genovese; di rinunciare all’Impegno di Lock Up in merito alle azioni della Società detenute da Antonio Belardi.In caso di integrale sottoscrizione della prima tranche dell’aumento di capitale al prezzo minimo di 4,81 euro, considerando l’Aumento di Capitale riservato al Sig. Paolo Genovese e considerando il venire meno del lock up sulle azioni di Antonio Belardi, "il flottante della Società passerà dall'attuale 25,74% al 37,51% circa".