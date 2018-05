Conte a Palazzo Chigi? Carelli: "Candidatura a rischio"

(Teleborsa) - La strada che potrebbe portare Giuseppe Conte è piena di insidie.I dubbi diche temporeggia sulla decisione se conferire l'incarico di Premier a Conte , trovano conferma nelle parole di, esponente del M5S che nelle scorse settimane era stato anch'esso indicato nella rosa dei candidati a premier (e potenziale ministro della Cultura). "Non escludo che candidatura di Conte possa saltare perché non sappiamo cosa succederà ", ha dettointervenendo alla trasmissione Agorà su Rai tre.L'esponente pentastellato si è espresso anche sulla discussa indicazione di ministro dell'Economia e l'ipotesi uscita dall'euro. Masu questo punto rassicura: "se le cose vanno come abbiamo previsto, non c'è alcuna necessità".La stampa internazionale vede la scelta dial dicastero di Via XX Settembre, un pericolo per l'euro, anche se nel contratto di governo Lega M5S è stato cancellato qualsiasi riferimento diretto a una possibile uscita dell'Italia dall'Eurozona.