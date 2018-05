Altolà della Commissione UE a prodotti di plastica monouso

(Teleborsa) - Ridurre drasticamente l'inquinamento marino causato dalla plastica, vietando o sottoponendo ad altre restrizioni i 10 prodotti monouso che rappresentano da soli il 70% dei rifiuti in mare.E' questo l'obiettivo della proposta di direttiva varata oggi, 28 maggio, dalla Commissione europea. Proposta che prevede ilTra i prodotti finiti nel mirino di Bruxelles figurano. Tutti questi prodottiIn piùLa proposta prevede anche obiettivi di riduzione del consumo per i contenitori per alimenti e tazze per bevande in plastica.Gli, mettendo a disposizionepresso i punti vendita, o impedendo che i prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente., inoltre,, e i costi delle misure di sensibilizzazione per una serie di prodotti: contenitori per alimenti, pacchetti e involucri (ad esempio per patatine e dolciumi), contenitori e tazze per bevande, prodotti del tabacco con filtro (i mozziconi di sigaretta), salviette umidificate, palloncini e borse di plastica in materiale leggero. Sono anche previsti incentivi al settore industriale per lo sviluppo di alternative meno inquinanti.La direttiva pone poi l', ad esempio mediante l'introduzione di sistemi di cauzione-deposito, come quelli già esistenti per alcune bottiglie di vetro.Gli, lee idovranno avere un'che indichi come devono essere smaltiti, il loro impatto negativo sull'ambiente e la presenza di plastica nei prodotti.Sono previste, infine,sull'incidenza negativa della dispersione nell'ambiente dei prodotti e degli attrezzi da pesca in plastica, sui sistemi di riutilizzo disponibili e sulle migliori prassi di gestione dei rifiuti per questi prodotti.Le proposte della Commissione contengono poi disposizioni separate per quanto riguarda gli, che rappresentano il 27% dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge.Verrannodel produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica.I fabbricanti dovranno coprire i costi della raccolta dei rifiuti quando questi articoli sono dismessi e conferiti agli impianti portuali di raccolta.