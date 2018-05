Alla deriva la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -, che affonda con una discesa dell'1,58%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; chiude in retromarcia l', che scivola a 2.689,86 punti. In frazionale calo il(-0,49%), come l'S&P 100 (-1,2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,37%),(-1,77%) e(-1,63%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,66%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,27%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,4 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,34%.Sensibili perdite per, in calo del 3,08%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,40%),(+2,30%),(+2,07%) e(+1,76%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,40%.In apnea, che arretra del 2,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,73%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,48%.