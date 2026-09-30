Wall Street apre in denaro su dati macro chiave

(Teleborsa) - Avvio in frazionale per Wall Street
, in una seduta ricca di appuntamenti macro chiave e mentre la possibile interruzione
all'export di gasolio
, sul tavolo dell'amministrazione di Trump, ha fatto balzare i prezzi del petrolio, con il Brent ora a quasi 99 dollari al barile.
Sul fronte macro, la lettura finale del Bureau of Economic Analysis ha rivisto al rialzo il PIL del 2° trimestre
a +2,2%. Ad agosto le spese personali hanno accelerato (+0,9%) mentre i redditi hanno rallentato (+0,2%). Il PCE price index core
, una misura dell'inflazione, è aumentato dello 0,2% su mese, a fronte del +0,3% previsto. Nel settore privato
statunitense a settembre sono stati creati più posti di lavoro
del previsto, facendo registrare un incremento di 90mila posti di lavoro, dopo i +36mila del mese precedente e i +73mila attesi.
Sulle prime rilevazioni
, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 51.399 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 7.694 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,47%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,41%).