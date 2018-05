Governo, Cottarelli è arrivato al Colle per presentare la sua squadra

(Teleborsa) - E' tutto pronto alper l'incontro tra ile ilche ha con sé lada seguire per portare il Paese fuori dallo stallo politico che dura, ormai, dallo scorso 4 marzo., ipotesi che al momento sembra da escludere, il programma prevedee le elezioni a inizio. Senza la fiducia il governo si dimetterà immediatamente e il suo compito sarà quello di accompagnare il Paese alle elezioni dopo il. In questo caso – ha assicurato Cottarelli –Il premier incaricato si è impegnato a non candidarsi alle prossime elezioni ed ha chiestoIntanto, martedì nero sui mercati.- ha detto il capo politico M5s -non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ministri, ma l'incertezza che oggi regna sovrana. Se il Governo del Cambiamento fosse partito, oggi avremmo un governo politico".- "Il Pd - dice Maurizio Martina - sostiene con piena convinzione l'operato del Presidente Mattarella e la scelta di varare un Governo neutrale che porti alle elezioni anticipate. E proprio per rispettare il carattere di neutralità politica del Governo credo che sia opportuno ch. Convocheremo a breve e prima della fiducia la Direzione nazionale e lì decideremo".