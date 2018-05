Aeroporti, traffico ancora in crescita ad aprile per passeggeri e cargo

(Teleborsa) -, a conferma di un trend largamente positivo evidenziato negli ultimi mesi.In base ai dati di sintesi forniti da, associazione che rappresenta 42 scali aeroportuali della Penisola, sono, con unarispetto allo stesso periodo del 2017.Ciò porta il cumulato da inizio anno (gennaio-aprile) a sfiorare iEvoluzione positiva anche per ilcon unper 95.128 tonnellate, mentre isono aumentati del 2,9% a 128.389.. I due scali di, gestiti da AdR, hanno contato ad aprile circacon una crescita di sistema del, registrando da inizio anno 14 milioni di passeggeri (+2,8%).Più in dettaglio,ha visto transitare ad aprile, risultato più alto di sempre nel mese primaverile, grazie alla forte spinta del traffico internazionale (+7,2%),, congestita da SEA che ha trasportato oltregestito da SACBO con oltreUn altro segno più per il, che ha trasportato ad aprile circasullo stesso mese del 2017. Il dato è stato fra l'altro influenzato dall'impatto della prolungata sospensione dei voli di domenica 8 aprile per via del disinnesco di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale.Solide anche le performance dell'aeroporto dicon 916 mila viaggiatori, dell'aeroporto digestito da GESAC con 851 mila passeggeri e dello scalo dicon 833 mila., confermando alcon oltre 50 mila tonnellate trasportate, anche se il segno è negativo per questo scalo (-3,9%) in aprile.Benelo scalo dicon oltre 17 mila tonnellate transitate ed una solida crescita del 13,5%, mentre fra gli aeroporti più attivi si segnalano anchecon 9.573 tonnellate (+2,7%) econ 5.315 tonnellate (+14,7%).