C'è ancora tempo per governo politico. Quirinale: non forzare i tempi

(Teleborsa) - Ilnon tornerà già questa sera al Quirinale per sciogliere la riserva. Insieme al capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo un nuovo incontro nel pomeriggio, hanno deciso di non forzare i tempi per un eventuale governo politico.Al Colle, nel pomeriggio, sono andati in scena, ma che potrebbero essere decisivi. Il capo dei Cinquestelle, Luigiper un colloquio con il presidente della Repubblica che,. Smentite, invece, le voci di un incontro anche con Giancarlo Giorgetti, in rappresentanza del Carroccio.. E' questa la priorità per il nostro paese dopo che i mercati finanziari, nei giorni scorsi, hanno dimostrato quanto possano incidere sulla vita reale degli italiani: lo spread BTP-Bund è volato , mentre le banche di rating sul piede di guerra hanno iniziato a guardare in negativo il futuro del Belpaese.La crisi politica italiana ancora non è risolta e l’interrogativo resta su: un governo politico o elezioni a breve termine. Il, è a lavoro dopo un nuovo incontro stamane con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , che d'intesa hanno deciso di. Dal vertice, infatti, sono emerse nuove possibilità per la nascita di un esecutivo politico.Il capo del Movimento Cinque Stelle, Luigi, archivia l' impeachment contro il Colle e rilancia la proposta dida dove tutto si è interrotto: ovvero, ma. Una possibilità che accende lo, che chiude all'ipotesi di un nuovo esecutivo con un altro ministro dell'Economia e si rivolge al Capo dello Stato: "O si beccano il programma e la squadra che abbiamo presentato oppure facciano altro e ci facciano votare", ma non a luglio "perché ci sono le sacrosante ferie degli italiani e i lavoratori stagionali". Il Capo del Carroccio lancia, poi, la: "E' ora che lo scelgano direttamente i cittadini italiani".