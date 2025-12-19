Nuovo Bonus Mamme, Inps: "Oltre 580mila pagamenti già disposti per circa 242 milioni di euro"

(Teleborsa) - L'Inps completa oggi ilper un importo complessivo pari a circaa sostegno delle lavoratrici madri con due o più figli. La misura, prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è stata disciplinata dalla circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025 e rappresenta un intervento strutturale di integrazione al reddito a favore dell'occupazione femminile. A fronte di circa 675mila domande pervenute,confermando – evidenzia l'Inps in una nota – "un'elevata capacità di risposta e una significativa riduzione dei tempi di lavorazione".Per lesarà possibile presentare domanda fino al 31 gennaio 2026. I relativi pagamenti saranno effettuati entro il mese di febbraio 2026."Questa prestazione – dichiara il– si inserisce nel più ampio piano di sostegno alle famiglie promosso dal Governo e conferma l'attenzione concreta verso le donne che lavorano. La completa digitalizzazione della procedura ci ha consentito di semplificare l'accesso alla misura, ridurre significativamente i tempi e garantire risposte rapide e affidabili. È un esempio concreto di come l'innovazione amministrativa possa tradursi in servizi più efficaci per i cittadini".