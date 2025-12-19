Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 20:03
25.331 +1,25%
Dow Jones 20:03
48.220 +0,56%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Economia
Urso: sul Green Deal UE si apre una revisione a tutela di imprese e lavoro
(Teleborsa) - Per l’industria e per il settore dell’auto italiani ed europei, sul Green Deal "si è aperta una strada importante e significativa di revisione di alcuni regolamenti decisivi della politica industriale europea, con effetti diretti sulla competitività delle imprese e sulla tutela dei lavoratori". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della cerimonia di scambio degli auguri al Quirinale.

In ambito europeo, ha aggiunto il ministro, "è necessario lavorare tutti insieme come sistema Italia e con quei partner che condividono le nostre posizioni", facendo riferimento in particolare alla Germania, principale partner economico e produttivo, con cui l’Italia si trova sempre più spesso a proporre soluzioni comuni a sostegno delle aziende.
