Urso: sul Green Deal UE si apre una revisione a tutela di imprese e lavoro

(Teleborsa) - Per l’industria e per il settore dell’auto italiani ed europei
, sul Green Deal
"si è aperta una strada importante e significativa di revisione di alcuni regolamenti decisivi della politica industriale europea
, con effetti diretti sulla competitività delle imprese e sulla tutela dei lavoratori". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso,
a margine della cerimonia di scambio degli auguri al Quirinale.
In ambito europeo, ha aggiunto il ministro, "è necessario lavorare tutti insieme come sistema Italia e con quei partner che condividono le nostre posizioni"
, facendo riferimento in particolare alla Germania, principale partner economico e produttivo, con cui l’Italia si trova sempre più spesso a proporre soluzioni comuni a sostegno delle aziende.