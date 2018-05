RiminiWellness: al taglio del nastro i campioni dello sport

(Teleborsa) - E' iniziato ilper la tredicesima edizione del, appuntamento principe di fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione che lo scorso anno portò sulla riviera oltre 268mila presenze.. Al taglio del nastro, fissato per le ore 12 nella hall Sud della fiera (ingresso via Emilia), assieme al sindaco di Riminie al presidente di IEG, saranno presenti atleti del calibro di, campionessa olimpica di discesa libera a Pyeongchang 2018 e detentrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018;, biatleta, vincitrice della Coppa del Mondo individuale nel 2016 e, vincitore di due medaglie iridate, di due Coppe del Mondo di discesa libera e di una Coppa del Mondo di combinata.Nel pomeriggio, alle ore 16.30, la tuffatricepresenterà in anteprima il libro “Oro, Argento e Tania” edito da Mondadori Electa e in libreria dal 12 giugno, presso l’Agorà della Hall sud, dove incontrerà i suoi fans e firmerà le copie dei libri.Sarà presente anche, il riminese nuotatore olimpico e primatista italiano nei 100 metri dorso.In fiera si attendono gruppi di buyers e visitatori provenienti da circa 80 Paesi.riserva ai propri clienti sconti e agevolazioni particolari per raggiungere e visitare la manifestazione. Quest’anno saranno 4 i Frecciabianca e fino a 24 i Regionali che fermeranno ogni giorno alla stazione Riminifiera, interna al quartiere fieristico. I soci CartaFreccia in arrivo in treno a Rimini o a Riminifiera potranno usufruire della promozione 2x1 sull'ingresso.