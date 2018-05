Digikiosk, un totem multimediale all'Aeroporto Fontanarossa di Catania

(Teleborsa) -informa che nell'area Arrivi dell’Aeroporto di Catania, l’AD, ha acceso il, un totem multimediale che, tramite una consultazione “touch”, semplice e intuitiva, offre informazioni utilissime in italiano e in inglese a chi, atterrato a Catania, è in cerca di itinerari di viaggio per scoprire la Sicilia ionica."Uno strumento di informazione “smart” – ha detto Torrisi – che, ai passeggeri in arrivo e ai visitatori in transito, offre un servizio utilissimo per programmare percorsi e nuove tappe alla scoperta della Sicilia ionica, ricchissima di attrazioni culturali e di eventi. Un Digikiosk sarà presto installato anche nell’Aeroporto di Comiso".Il Digikiosk, gemello di quello installato un anno fa in Piazza Duomo a Catania, è un progetto di Industria01, editore di Citymap (prima mappa cartacea della città) e di TechLab Works, azienda High Tech catanese, e propone non solo itinerari tematici nei siti monumentali o d’interesse culturale, ma anche informazioni pratiche su come raggiungere queste mete con i mezzi di trasporto, dove e come alloggiare, quali sono i locali tipici per degustare la migliore gastronomia e la celebre pasticceria siciliana. Completa l’offerta di informazioni nella rete dei Digikiosk un calendario – costantemente aggiornato – sia sui principali eventi in Sicilia (feste popolari, sagre e tradizioni) che sugli appuntamenti estemporanei: concerti, spettacoli teatrali, mostre d’arte ed escursioni naturalistiche alla scoperta del paesaggio, della flora e fauna siciliana.