Decolli senza barriere: l’aeroporto di Bergamo gestisce 100mila PRM all'anno





(Teleborsa) - Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto, insieme al Ministro per le disabilità On. Alessandra Locatelli, al convegno organizzato da“Decolli senza barriere: Il diritto a viaggiare dei Passeggeri a Ridotta Mobilità a vent’anni dall’emanazione del Regolamento CE n. 1107”, che si è tenuto lo scorso 10 aprile, allasu iniziativa di SACBO, società di gestione del Milan Bergamo Airport, e a cui hanno preso partee tutte le associazioni che rappresentano le diverse categorie di persone con disabilità.In apertura dei lavori, il presidente di SACBO,, ha ricordato che l’aeroporto da 17 milioni di passeggeri assisteall’anno, arrivando a gestirne fino a 400 al giorno, elencando le recenti novità introdotte per agevolare accessibilità e accoglienza, facilitare la mobilità e il transito in aerostazione, migliorare il comfort. La recente apertura del nuovo terminal partenze ha consentito di ridisegnare e allargare gli spazi della Sala Amica, dove sostano i PRM in attesa di imbarco. Si tratta di quasi 200 metri quadri di spazi resi confortevoli e adatti ai bisogni di ognuna delle persone che ne fruisce.“Una giornata importante che tratta un tema estremamente delicato che noi seguiamo davvero con grande attenzione già da tantissimi anni, l'accesso all'aeroporto di persone in difficoltà, disabili oppure con una difficoltà temporanea. - ha spiegato il Presidente di SACBO - Il nostro aeroporto ne segue davvero tanti, più di 100.000 in un anno quindi sono più di 400 ogni giorno con uno staff straordinariamente preparato sensibile. E noi dobbiamo garantire la massima attenzione alle persone che hanno queste difficoltà perché devono avere pieno titolo di poter viaggiare come tutte le altre”.La collaborazione tra SACBO e l’ha portato alla creazione di un ambiente dedicato. Una iniziativa che rientra nel progetto dell’“Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto”, ideato per facilitare il viaggio aereo alle persone autistiche e che SACBO ha adottato più di dieci anni fa organizzando visite e attività di familiarizzazione con l’aeroporto.“L’esperienza dell’aeroporto di Bergamo rappresenta un motivo di grande orgoglio: uno scalo che si è affermato come modello di crescita e qualità dei servizi, con particolare attenzione ai PRM – ha dichiarato il Presidente Enac- I temi dell’inclusione e dell’accessibilità sono centrali nella mission di Enac, forse l’unica Autorità nazionale con una direzione dedicata alla tutela dei diritti dei passeggeri, in particolare di quelli con disabilità o a ridotta mobilità”. Tra le numerose iniziative promosse da Enac, Di Palma ha richiamato è l’innovativo progetto “Rent Carrozzella”, in fase di sviluppo, che prevede la disponibilità di sedie a ruote per i PRM direttamente in aeroporto. “Si tratta di risultati importanti che confermano il sistema aeroportuale italiano come una realtà all’avanguardia a livello globale, e che ho avuto modo di presentare anche al nuovo Presidente ICAO, Toshiyuki Onuma, durante il mio recente viaggio istituzionale in Canada e USA”.Nel suo intervento conclusivo, il Ministro Alessandra Locatelli ha sottolineato come “il diritto a viaggiare rappresenti un principio cardine della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che noi tutti siamo chiamati ad applicare, nel comune impegno per l’abbattimento di ogni forma di barriera”. Tra le testimianze al convegno “Decolli senza barriere”, quella di, fondatore di Pizzaut.