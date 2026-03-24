Lufthansa e Aeroporto di Monaco varano l'ampliamento del T2

(Teleborsa) - Il gruppo Lufthansa e l’aeroporto di Monaco, secondo per livelli di traffico in Germania, hanno esteso la loro joint venture al 2056, varando il progetto di ampliamento del Terminal 2, la cui apertura è prevista nel 2035.



Per quella data si prevede un incremento della capacità del cosiddetto T-Pier esistente nell’ordine di 10 milioni di passeggeri all’anno.



Entrato in funzione nell’aprile 2016, il Terminal 2 di Monaco ha visto transitare nel 2025 oltre 32 milioni di passeggeri. La società di gestione del Terminal 2 appartiene per il 60% all’Aeroporto di Monaco e per il 40% al gruppo Lufthansa.

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