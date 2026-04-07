Aeroporto di Bologna, marzo da record con 855 mila passeggeri (+5%)

(Teleborsa) - Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna , società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha comunicato che a marzo 2026, malgrado le incertezze legate alla guerra in Medio Oriente, i passeggeri del Marconi hanno raggiunto quota 855.621 unità, con un incremento del 5% sullo stesso mese del 2025. È il miglior marzo di sempre nella storia dello scalo emiliano.



Nel dettaglio, a trainare la crescita sono stati i passeggeri su voli nazionali, a quota 204.075, in aumento del 7,6% sul 2025. Con il "segno più" anche i passeggeri su voli internazionali, 651.546 per un incremento del 4,2% sul 2025. I movimenti aerei di marzo sono stati 6.149, in crescita del 4,8% sul 2025, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.425 tonnellate, con un decremento del 16,2%, imputabile alle difficoltà dei courier e dei vettori operanti nell'area del Golfo, a causa della guerra.



Domenica 29 marzo, con 37.246 passeggeri, è stato il giorno più trafficato del mese. Le destinazioni più "gettonate" di marzo 2026 sono state Catania, Tirana e Barcellona ai primi tre posti, seguite da: Parigi CDG, Madrid, Palermo, Bucarest, Londra Heathrow, Istanbul, ed Amsterdam.



Nel primo trimestre dell'anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 2.239.265, in aumento del 5% sullo stesso periodo del 2025. I movimenti dei primi tre mesi del 2026 sono stati 16.263, in crescita del 3,4% sul periodo corrispondente del 2025. Le merci trasportate per via aerea sono state 10.178 tonnellate, in calo (-6,2%) sul 2025.

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