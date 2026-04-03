Toscana Aeroporti, per la prima volta oltre 700 mila passeggeri a marzo (+9,3%)

(Teleborsa) - Nel mese di marzo 2026 Toscana Aeroporti , società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha registrato per la prima volta oltre 700 mila passeggeri transitati, con un miglioramento del +9,3% sul 2025. La performance è sostenuta dalla crescita del segmento di traffico internazionale (+12,3%) che ha compensato la flessione del segmento nazionale (-0,8%).



Il Sistema Aeroportuale Toscano, con volumi di traffico in crescita in ciascuno dei tre mesi, ha visto transitare complessivamente 1,7 milioni di passeggeri nel primo trimestre dell'anno con un incremento del +7,1% sul 2025.



L'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze ha segnato il risultato storico peril mese di marzo con oltre 295 mila passeggeri transitati e una crescita del +9,4% sul medesimo mese del 2025. Il segmento di traffico internazionale registra una crescita del +13,3%, compensando la contrazione del 12,1% del segmento nazionale. Parigi si conferma la rotta maggiormente trafficata, seguita da Londra, Barcellona, Madrid e Amsterdam. Lo scalo fiorentino, con volumi mensili superiori ai corrispondenti mesi dell'anno precedente, ha già superato al 31 marzo 2026 la soglia dei 700 mila passeggeri con un incremento del +7,4% sul 2025.



L'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa ha registrato per la prima volta oltre 400 mila passeggeri transitati nel mese di marzo, con una crescita del +9,3% sul 2025. Risultati positivi per entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+11,3%) e nazionale (+3,4%). Nella classifica delle rotte con il maggior volume di traffico, Tirana si conferma al primo posto, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari. Lo scalo pisano ha oltrepassato la soglia del milione di passeggeri già nel primo trimestre dell'anno, con una crescita del +7,0% sul 2025.

Condividi

```