Governo, in corso il vertice Salvini-Di Maio per l'esecutivo giallo-verde

(Teleborsa) - Sono ore convulse, ma non tutto è perduto.che vuole scongiurare nuove elezioni a breve e la formazione di un esecutivo di transizione. E intanto, qualche indiscrezione di stampa anticipa già cheE' tornata alla ribalta nelle ultime ore, grazie all'alla proposta del M5S diper iled affidare all'economista un dicastero di grande importanza come quello degliUna ipotesi che sembrerebbe di maggior gradimento per il, che ha deciso diE così,a Montecitorio, dove era al lavoro anche, per arrivare ad un nuovo accordo per la formazione dell'esecutivo politico Lega-M5S., che e non ripartirà per Firenze, e questo è un altro elemento che forse si sta arrivando ad un accordo.Nelle ultime ore si è affacciata anche, che darebbe il suo contributo alla formazione del governo in cambio di un dicastero "di peso" come la. Il problema sinora era stato l'atteggiamento ostile dei pentastellati verso Fratelli d'Italia, ma anche questo ostacolo sembra sia stato superato.Nel frattempo, il presidente del Consiglio incaricatoed è al lavoro nella sala dei Busti che gli è stata messa a disposizione dalla Camera., con Piazza Affari che è tornata negativa (-0,29%) e lo Spread in discesa a 249 punti.